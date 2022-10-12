Kars genelinde birçok noktada ekilen mısır, kışın hayvanlara veriliyor.

Tarlada hasadı yapılan mısırı köylüler daha sonra traktörlere doldurularak evlerine taşıyor.

Yaz boyunca yetiştirilen mısırın hasadı traktörlerle yapılıyor. Yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamış olacak.

Verimli topraklara sahip Kars’ta bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kars’ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı başladı.

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