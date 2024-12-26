Kars’ta polis düzenlendiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu, 18 şarjör ve 294 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda şüpheli 13 kişi 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldığımı mahkemece tutuklandı.