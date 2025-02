Kars İl Sağlık Müdürlüğü, Sigara Bırakma Günü dolayısıyla halkı bilinçlendirmek amacıyla tütün ürünü kullanımının zararları ve dumansız hava sahası uygulamasına yönelik etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nce Yenişehir ve Yusufpaşa Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Harakani Devlet Hastanesi’nde stantlar açılarak vatandaşlara karbonmonoksit (CO) ölçümü yapıldı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin zararları anlatıldı. Ayrıca ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, Kars’ta bulunan sigara bırakma poliklinikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada her gün 22 bin kişi olmak üzere, yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Kısaca tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünleri vb. tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır, içeriğindeki kanserojen maddeler sebebiyle ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Tütün kullanımının her türü zararlıdır tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur" denildi.

Açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebebi arasında ilk sırada yer almaktadır.

Tütün ürünü kullanılan süre ve tütün ürünü kullanım sıklığı arttıkça kanser ve diğer sağlık riskleri de o kadar artmaktadır. Tütün ürünü kullanımını bırakan kişilerde akciğer kanseri riski, tütün ürünü kullanımına devam etmiş olanlara göre daha düşüktür, ancak riskleri hiç tütün ürünü kullanmamış kişilere göre daha yüksektir. Tütün ürünü kullanımı, vücudun hemen hemen her organına zarar vermekte ve önlenebilir pek çok hastalık, sakatlık ve erken ölüme de sebep olmaktadır. Tüm bu riskler göz önüne alındığında, geç kalmadan bırakmak için adım atmak çok önemlidir. Danışma Hattı, 7 gün 24 saat canlı destek sağlamaktadır. Danışma Hattı tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileri ile baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık verilmektedir.

Danışma Hattını arayan bireylere, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanmaktadır. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre; kişiye özel sigara bırakma planı yapılmakta ya da sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi verilmektedir" ifadelerine yer verildi.