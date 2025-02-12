Kars’ta, sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinin katıldığı etkinlikte Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan Sosyal Çalışmacı Gülay Baylan, sigaranın zararlarını anlattı.

Baylan, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek programları tanıtıldı. Baylan, tarafından yapılan bilgilendirmelerde sigaranın akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, sigarayı bırakmak isteyen katılımcılara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme sağlandı. Ayrıca, sigarayı bırakmada zorlanan bireylere psikolojik destek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte, sigarayla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtildi, sigarayı bırakmak isteyen herkesin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, sigara bırakma sürecinde vatandaşların ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sağlık kuruluşlarından destek alabileceğini hatırlatarak, farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydedildi.