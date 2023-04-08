Kars’ta Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasının açılışını polis ve gazeteci yaptı.

Kars’ta Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik Satranç Turnuvası düzenlendi.

Satranç Turnuvası’nın açılışını İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Emirhan Buğra Barak ile İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Işık Çapanoğlu yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşma da dostluk kazandı.

Turnuva öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, “Kahraman polislerimizin Polis Haftası kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenliyoruz. 10 yaş ve altı çocuklarımızın katıldığı turnuvaya 80’in üzerinde katılım var. Turnuva kurallarına göre bugün 4, yarın 3 olmak üzere toplam 7 tur oynayacak. Ben turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, Polis Haftamızı da kutluyorum” dedi.

Satranç Turnuvası’na 80’in üzerince öğrenci katılım sağladı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü’nce organize edilen Satranç Turnuvası’na öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.