Nefeslerin kesildiği karşılaşma 3-3 sona erirken, rakiplerini tek tek geçen Kamugücü Spor kupanın sahibi oldu. Şampiyon takımın kupasını Bölge Müdürü Şükrü Baysal verdi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler arası futbol turnuvası düzenlendi. Tesislerde düzenlenen ve 15 gün süren turnuva birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. 6 takımın katıldığı turnuvanın final maçı Kamugücü Spor ve DSİ Karma Spor arasında oynandı.

Kars’ta düzenlenen salon futbol turnuvasında Kamugücü Spor rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

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