Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Sakarmeke’nin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Mahirbey köyüne gelen DKMP ekipleri, Sakarmeke’yi duyarlı vatandaştan teslim aldı. Güçten düştüğü anlaşılan Sakermeke, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Kars Digor ilçesi Mahirbey köyünde duyarlı vatandaş Sakarmeke buldu. Uçamayan ve bitkin halle bulunan Sakarmeke, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.

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