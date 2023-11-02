Kars’ta sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

KOM ekiplerince 2 iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 14 şişe halinde toplam 12,3 litre sahte alkollü içki, 4 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 1 sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkiler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarımız etkin bir şekilde artarak devam edecektir” denildi.