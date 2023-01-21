Kars’ta sağlık yatırımları değerlendirildi.

Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Öksüz, yapılan yatırımlarla ilgi bilgi aldı. Yatırımlarım son durumları değerlendirilirken, sağlık yatırımlarının önemine değinildi.

Toplantıda İl Özel İdaresi aracılığıyla Kars genelinde tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan sağlık yatırımları masaya yatırıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

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