Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

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Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığınca Arpaçay sınırları içerisinde önceden tespit edilen 5 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, silahlara ait 10 şarjör ve 205 adet mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.