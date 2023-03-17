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Ekipler, işyerleri denetlenerek, haksız ve fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı kontrol etti. Ramazan öncesinde işyeri sahiplerini cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. Ekiplerinin denetimleri aralıksız sürdürecekleri öğrenildi.

Valilik koordinesinde Kars Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personelinden oluşturulan denetim ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kars’ta ramazan öncesi denetimler başladı. Ekipler, il genelinde gıda denetimi yaptı.

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