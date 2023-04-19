Kars’ta Ramazan Bayramı öncesinde denetimler yoğunlaştı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde “Güvenli Gıda Tüketimi” çerçevesinde denetim yapıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince işletmelerde hijyen kontrolü, mutfak hijyeni, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, depolama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu, evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapılırken, işletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi.

Denetim ekipleri ayrıca ihtiyaç duyan kurum ve esnafa gıda ile hijyen eğitimleri almaları konusunda önerilerde bulundu.

Denetim ekipleri, işletmelerin kalite standartlarını yükselterek vatandaşlara uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde işletme çalışanları da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız yapılacağı öğrenildi.