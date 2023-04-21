Kars’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol Garnizon Şehitliği ziyaret etti.

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Garnizon Şehitliği’ndeki program Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı, daha sonra şehitler için dua edildi.

Vali vekili Tuna ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Bazı şehit aileleri ise gözyaşları içinde şehitlerinin kabirlerinin çevresini temizledi. Şehit kabirlerinin ziyaretinin ardından protokol üyeleri şehitlikten ayrıldı.