Kars’ta polis kış mevsimiyle birlikte artan karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmek için harekete geçti.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce havaların soğumasından dolayı soba kullanımının fazla olduğu Bülbül Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yusuf Paşa Mahallesi ve Kaleiçi Mahallesinde ikametgahların kapılarına karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirici broşürler bıraktı.

Broşürlerde, özellikle soba ve şofben kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Polis, karbonmonoksit zehirlenmesinin sinsi ve ölümcül bir tehlike olduğunu hatırlatıldığı broşürlerde şu ifadelere yer verdi.

“ Soba ve baca temizliğinin düzenli olarak yapılması, Sobaların uygun şekilde yakılması ve gece yatarken tamamen söndürülmesi, Şofbenlerin güvenli bir şekilde monte edilmesi ve periyodik bakımlarının yapılması, Kapalı alanlarda kömür, odun veya diğer yakıtların dikkatli bir şekilde kullanılması.”

Polis ekipleri, bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini hatırlattı.

Polis, karbonmonoksit gazının kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilmesinin zor olduğunu belirterek, küçük tedbirlerin hayat kurtarabileceğinin altını çizdi. Dağıtılan broşürlerde ayrıca karbonmonoksit dedektörlerinin kullanılması tavsiye edildi.

Vatandaşlar bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, polisin halk sağlığı için yaptığı bu tür çalışmaların devam etmesini istedi. Öte yandan polis ekipleri kış boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.