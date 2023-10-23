Kars’ta polis kaçak türün mamulleri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kağızman’da kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesine yönelik 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonda işyerlerinde yapılan aramada, 10 bin 860 doldurulmuş makaron,7 bin boş makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 4 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.