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Etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindeki heyet Vali Vekili Muhammed Furkan Tunay’ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Kars’ta dolu yağışı etkili oldu

Kars’ta dolu yağışı etkili oldu

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Müdür Yardımcıları ve emniyet mensupları hazır bulunduğu ziyarette, Şehitler için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde daha sonra Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Düzenlenen tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın çelenk sunumuyla başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Hükümet Konağı öndeki tören sona erdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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