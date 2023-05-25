Kars’ta 2020 yılında hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi ve “UYUMA” uygulaması çerçevesinde 16 bin 629 kişi polis ekiplerince bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce son 1 haftada 15 seminerde 197 kişi, bunlardan 188’i anne ile anne adayına uyuşturucu madde anlatıldı, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca 23 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlatılan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi ve “UYUMA” uygulamasıyla Kars genelinde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilerek gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Polis, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi ve “UYUMA” uygulaması çerçevesinde 1 hafta içerisinde 15 seminerde toplam 197 katılımcıya, 188 anne ve anne adayına, proje başlangıcından itibaren ise 361 seminerde toplam 16 bin 629 katılımcıya 9 bin 812 anne ve anne adayına bilgilendirme eğitimleri verdi. Yoğun ilgi gören eğitimlerim aralıksız devam edeceği öğrenildi.