Kars’ta yaz aylarında ağaçlardan yayılmaya başlayan polenler günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Her yıl Haziran ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren polen sıkıntısı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamazken, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ise dışarı çıkmıyor.

Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars’ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini belirttiler.

Yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları biran önce yapmasını isteyen vatandaşlar, kavak ağaçlarında görülen polenlerin sağlığı tehdit ettiğine dikkat çektiler

Öte yandan şehir merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.

Kars’ta geçmiş yıllarda polen üreten kavak ağaçların bir kısmı belediye tarafından kesilerek yerlerine farklı ağaçlar ekilmişti. Vatandaşlar, belediyeden polen üreten kavak ağaçlarının tamamen kesilerek yerlerine polen üretmeyen ağaçların dikilmesini istiyor.