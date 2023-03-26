Kars’ta tıkanan kanalizasyon şebekesinden dışarı taşan peynir altı suyu etrafa pis koku yayıyor. Kars-Erzurum karayolu yanında oluşan küçük göletteki pis koku karayolunu kullananları rahatsız ediyor.

Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde peynir imalatı yapan mandıraların kanalizasyon şebekesi aracılığıyla Kars Çayı’na akıttıkları peynir altı suyu tarım arazisinden çıkmaya başladı. Kanalizasyon bacasından taşarak dışarı çıkan peynir altı suyu, hem tarım arazisini hem de çevreyi kirletiyor. Çevre yolunda oluşan küçük göletten etrafa pis kokular yayıldığını ifade eden Okan Avşar, “Şehrin hemen dışında Kars-Erzurum yolundayız. Hemen arkamızda peynir altı sularından oluşan bir göl var, küçük bir göl oluşmuş. Hale taşmaya ve akmaya devam ediyor. Şehrin içerisinden geçen Kars Çayı’na karışarak ciddi bir koku yayarak etrafa, insan sağlığını tehdit ediyor” dedi.

Peynir altı sularının endüstriyel birçok yerde kullanılabildiğine dikkat çeken Avşar, “Peynir altı suları endüstriyel bir malzeme, birçok yerde kullanılabiliyor. Fakat Kars’ta bugüne kadar böyle bir yatırım yapılmış değil. Bu yüzden şu anda sadece doğaya ve insan sağlığına vermiş olduğu zararla yetiniyor Karslılar öyle diyelim” diye konuştu.

Sanayi bölgesinden borularla Kars Çayı’na akıtılan peynir altı sularının oluşturduğu beyaz göletten etrafa yayılan pis kokular, çevreyolunu kullananları rahatsız etmeye devam ediyor. Çevreyolunda birçok noktada tarım arazilerinden çıkan peynir altı suları, küçük göletler oluşturuyor.