Kars’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen atletizm yarışlarında özel sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Kars’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kars Atletizm Sahası’nda düzenlenen 100 metre ve 200 metre atletizm yarışmaları ve uzun atlama ile gülle atma yarışmalarına katılan özel sporcular, madalya için ter döktü. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve protokol üyelerinin de izlediği yarışmalar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yarışmaların açılışında konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon (TÖSSFED) As Başkanı Metin Toraman, “81 ilde temsilciliklerimiz, Valiliklerimizin koordinasyonunda Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği içerisinde il şampiyonaları yapıyor. Bu şampiyonlarda derece yapan sporcularımız daha sonra belirlenen illerde Türkiye şampiyonalarına katılıyor. Burada da derece yaptıklarında milli takımlara seçiliyorlar. Bu milli takımlarımız gerek Avrupa’da, gerekse dünyada şampiyonluklar kazanıp Türkiye’nin gururu oluyorlar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. 100 metre ve 200 metre atletizm yarışmaların kız ve erkekler birincilik için ter dökerken, uzun atlama ve gülle atma yarışmalarına katılan özel sporcular ise aldıkları başarılı sonuçlarla il şampiyonalarındaki rakiplerine gözdağı verdi. Yarışmalarda dereceye girenlerin madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.