Türkiye genelinde 2020 yılında hayata geçirilen ‘’Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN)’’ çerçevesinde başarı gösteren Özel Güvenlik Görevlilerine teşekkür belgesi verildi.

Kars’ın da aralarında bulunduğu 81 ilde uygulanan KAAN projesi çalışmalarında üstün gayret ,özveri ile çalışan ve görevlerinde başarı gösteren Özel Güvenlik çalışanları belgelerini Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna’dan aldı. Tuna, güvenlik görevlerinde çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra belgelerini alan özel güvenlik görevlileri ve protokol bir de hatıra fotoğrafı çekildi.