Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Arpaçay karayolunun meydana geldi. Kars’tan Arpaçay’a seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kadın yaralandı.

Olay yerine trafik, AFAD ve itfaiye ekipleri ile ambulans çağrıldı. Kaza yapan araçta bulunan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralı kadın jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.