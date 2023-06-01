Kars’ta okullarda hijyen eğitimi veriliyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce, “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası çerçevesinde gıda güvenilirliği, gıda hijyen bilinci oluşturmak, gıda üretiminin ve tüketiminin geleceğini şekillendirecek olan çocuklar, farkındalığının arttırılması ve doğru beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Digor, Kağızman, Selim, Susuz ilçelerinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler bir araya geldi.

Toplantıda öğrencilere, hijyen eğitimi ve gıda güvenilirliği hakkında slayt gösterimi eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere yapması gerekenler anlatıldı. Toplantıda ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce bu tür bilgilendirme eğitimlerine devam edileceği öğrenildi.