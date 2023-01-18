Kars’ta Okullararası Badiminton Turnuvası sona erdi.

Kars’ta Okullararası Badiminton Turnuvası sona erdi.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce ortalaş düzenlenen ve “Okul Sporları” çerçevesinde Badminton İl Birinciliği Turnuvası Halitpaşa Okulu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen turnuva sonucunda Ziya Gökalp İlköğretim Okulu yıldızlar Kız ve erkek takımı il birincisi oldu.

Badminton Kars İl Temsilcisi ve Antrenörü Pınar Yağmur Toprak, “Bugün burada tamamlanan turnuvamız 2022-2023 okul sporları yıldız erekler ve yıldız kızlar il birinciliği, turnuvamız İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kars Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlendi. Erkek takımdan 4 okulumuz katılırken, kız takımından ise 5 okulumuz katıldı. 20 erkek, 25 kız olmak üzere turnuvaya 45 sporcu ve 17 hakem ile katılım oldu. Bu turnuva sonucunda 1’inci olan kız ve erkek takımlarımız Doğu Anadolu Bölgesinde yapılacak olan bölge turnuvalarında ilimizi temsilen katılacaklardır” dedi.

Öte yandan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu yıldızlar Kız-erkek takımı Antrenörleri Demet Sümbül Yağcı öncülüğünde yenilgisiz bir şekilde müsabakayı tamamlayarak önümüzdeki günlerde yapılacak olan bölge müsabakalarına katılacak.