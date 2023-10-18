Kars’ta öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için okullardaki kantinler denetlendi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın talimatları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin hijyen kurallarına uygun, sağlıklı, güvenilir gıdalarla beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını bilgilendirdi. Kurallara uymadığı tespit edilen kantinler hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.