Kars’ta okul çevrelerinde bulunan işletmeler polis ekiplerince denetlendi. Park ve bahçelerde okullarla ilişkisi bulunmayan vatandaşlara ise GBT sorgulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce okul çevreleri mercek altına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince okul çevrelerinde bulunan 11 park ve bahçede, 53 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 14 araç ise trafik ve asayiş ekiplerince kontrol edildi.

Ayrıca okullar bölgesinde bulunan 14 tekel bayii ile büfe, 5 kafe ve kahvehane, 1 sinema salonu ve 1 bilardo salonu denetlenirken, işletme sahipleri ise uyarıldı.

“Öğrenci velileri yapılan denetimlerden memnun”

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce okullar bölgesinde yapılan uygulama ve denetimlere öğrenci velilerinden destek geldi.

Yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci velileri, “Çocuklarımı güvenli bir şekilde okullarına gönderiyoruz. Okul çevresinde polislerin bulunması çocuklarımızın güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bizler veliler olarak denetimlerin sürmesini istiyoruz. Başta valimiz ve emniyet müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkes teşekkür ediyoruz” dediler.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce okullar bölgesinde güvenlik uygulamaları ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.