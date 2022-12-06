Kars’ta bir arya gelen öğretmenevlerinde ‘belirsiz süresiz sözleşmeli’ olarak çalışanlar yetkililerden kendilerine kadro verilmesini istedi.

Kars’ta bir arya gelen öğretmenevlerinde ‘belirsiz süresiz sözleşmeli’ olarak çalışanlar yetkililerden kendilerine kadro verilmesini istedi.

Kars Öğretmenevi’nde bir araya gelen çalışanlar burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını öğretmenevi çalışanları adına Ali Yıldız yaptı.

Yıldız, “Milli Eğitim Bakanlığımızın Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde kendisine bağlı 551 öğretmenevi olduğu görülmektedir. 551 öğretmenevlerinde çalışan bin 800 civarında Belirsiz süresiz sözleşmeli personel olduğunu ve bir bu kadar da taşeron hizmet alım personeli olduğunu bilinmektedir. Öğretmenevleri bünyesinde belirsiz süresiz sözleşmesi çalışan ve hizmet alımı taşeron ile çalışan personellerin 25 yıldır hala kadro alamamaları kanayan bir yara olmaktadır” dedi.

Öğretmenevi çalışanı Ali Yıldız, “En azından öğretmenevi personellerinin kadroya alınarak personel yükünün kurum üzerinden kaldırılması, öğretmenevlerinin kaliteli hizmetlerine devam edebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Öğretmenevleri hiçbir ayrım yapmadan toplumun her kesimine hizmet vermektedir. Bizlerde kadroda ayrım yapılmadan kısmi süresiz sözleşmeli ve taşeron işçilerimize eşit iş ve ücretle kadro verilmesinin devletimiz ve kamu yararına olacağına inanıyoruz. Öğretmenevleri personelleri olarak kadro talep ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından öğretmenevi çalışanları görevlerinin başına döndü. Öğretmenevi çalışanları yetkilerden destek bekliyor.