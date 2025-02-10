Kars’ta öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla asayiş ve güvenlik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere güvenli internet kullanımı, trafik kuralları, genel asayiş tedbirleri ve suçtan korunma yolları anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nce Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu, Başbakanlık Toplu Konutlar ilkokulu, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu, Aydın Tanrıverdi İlkokulu ve Melikşah İlkokulu’nda düzenlenen seminerde, özellikle öğrencilere karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken, olası bir olumsuz durumda neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, güvenlik konusunda merak ettikleri soruları polis ekiplerine yönelterek, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ve daha fazla öğrencinin bilinçlendirilmesi için çalışmaların süreceği ifade edildi.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere broşür dağıtıldı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise Narko Nokta faaliyeti kapsamında okul önündeki velilere yönelik olarak UYUMA projesi tanıtımı yapılarak bilgilendirici broşür dağıtıldı.