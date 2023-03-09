Kars’ta 2 bin 697 öğrenciye “Akran Zorbalığı ve Akran Zorbalığı’nın Adli Boyutu” anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nce 9 ortaokulda ve 10 lisede toplam 2 bin 697 Öğrenciyi; “Akran Zorbalığı ve Akran Zorbalığının Adli Boyutu” hakkında bilgilendirdi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirme toplantılarında öğrencilere, akran zorbalığının ne olduğunu, zorbalık davranışları ve sözel-fiziksel-siber zorbalık hakkında detaylı bilgiler verildi.

Polis ekipleri, zorbalığın temel özelliklerine ve zorbaların ortak özelliklerine değindi. Akran zorbalığının etkileri ve yol açtığı sorunlar ve zorbalıkla baş etmede kullanılabilecek stratejilerin neler olduğuna dikkat çekildi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan polis, akran zorbalığını ilgili video gösterisi yaparak, öğrencilere zorbalığa maruz kalmaları durumunda neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlattı. Toplantı daha sonra sona erdi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce akran zorbalığı hakkında toplumda farkındalığın artması amacıyla bu tür toplantıların sıklıkla yapılacağı öğrenildi.