Kars’ta ilkokul öğrencileri etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik elde edilecek gelirler depremzedelere gönderilecek.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇADES)” çerçevesinde düzenlenen programın açılışı yapıldı.

Açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve okul idaresi tarafından yapıldı.

Açılışı yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Bugün Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” çerçevesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve idarecilerinin hazırlamış olduğu bir etkinlik var. Bu etkinlikten elde edilen gelir deprem bölgesindeki öğrencilere gönderilecek. Bakanlığımız tarafından yapılan projeyle deprem bölgesindeki her il, diğer illerle eşleştirildi. Bizim ilimiz Kilis’te 50 okul ile eşleştirildi. İl genelinde 50’ye yakın okulumuz kendi içlerinde yaptıkları etkinliklerle eşleştirilen okullara ayni ve nakdi yardımları yapıyor. Bugüne kadar 118 bin liralık bir nakdi yardım toplandı. Ayni yardım haricinde bu tür etkinlikler diğer okullarımızda da düzenliyor” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Acay ve beraberindekiler daha sonra etkinlik alanını gezdi. Acay, okul girişinde öğrencilerle birlikte halay çekti.