Kars’ta üniversite öğrencileri, rekreasyon dersi çerçevesinde ilk ve orta okul öğrencileriyle buluştu. Üniversite öğrencileri, buluştukları minik öğrenciler eğitsel oyunlarla gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Metin Özlü, Susuz İncesu Köyü 75. Yıl Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu’nda Fakültenin Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencileri ile birlikte 9-13 yaş aralığındaki öğrencilerle Rekreasyon dersi çerçevesinde eğitsel oyunlar ve çeşitli sportif etkinlikler düzenledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Metin Özlü, “Bu tür etkinliklerin gençlerin sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemeleri ve sporun önemini kavramaları açısından büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlikte, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulurken, bu tür etkinlikler, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak, takım ruhu geliştirmek ve fiziksel aktivitelerle daha yakından tanışmalarını sağlandı.

Etkinlikte, ilk ve ortaokul öğrencileri, üniversite öğrencileriyle çeşitli eğitsel oyunlar oynadı. Buluşmada renkli görüntüler oryaya çıktı.