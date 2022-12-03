2022 yılında Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açılışınI yaptığı, 65. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın memleketi Kağızman’da adının verildiği Ahmet Arslan Fen Lisesi bir yeniliğe daha imza attı.

2022 yılında Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açılışınI yaptığı, 65. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın memleketi Kağızman’da adının verildiği Ahmet Arslan Fen Lisesi bir yeniliğe daha imza attı.

24 derslik olmak üzere toplamda 372 öğrencisi bulunan Ana Bina, Spor Salonu ve Pansiyon olmak üzere 3 blok şeklinde tasarlanan ve eğitim öğretime devam eden projeye Bakan Arslan’ın katkılarıyla bir yenisi eklendi. Bugün açılışı gerçekleştirilen ve öğrencilere başarıda ilham vermesi amaçlanan lise içerisinde Ahmet Arslan adına bir köşe dizayn edildi. İçerisinde Ahmet Arslan’ın baş mimarı olduğu projeler, ülke genelinde hayata geçirilen hizmetlerin yanı sıra Arslan’ın başarılarının ve hayat öyküsünün yer aldığı köşe yoğun katılımla açılışı yapılarak okuldaki yerini aldı. Bir öğretmen gözüyle başarıya ulaşmadaki faktörler ve yön göstericiliğin önemine dikkat çekildi. Kağızmanlı öğrencilerinin ufkunun genişlemesi ve ülkeye okuyarak, gelişerek hizmet etmenin önemine vurgu yapılan açılışta, Kars Valisi Türker Öksüz’ün de Ahmet Arslan birlikteliğinde kente hizmet etmenin gurur verici olduğuna dikkat çekildi.

Adının verilerek oluşturulan köşenin açılışında konuşan 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Bizler ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizlere bu yolda destek olan başta ailem olmak üzere bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalar ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi daha ileriye taşımak adınadır. Bu anlamda başta adımın layık görüldüğü bu okul olmak üzere, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemizdeki tüm okullardaki çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

Arslan’ın aile bireylerinin de yer aldığı ‘Ahmet Arslan Köşesi’ açılışında bakanlığı sürecince danışmanlığını üstlenen gazeteci Turan Özyanık’ın gözünden Ahmet Arslan baskılı bir de kitap katılımcılara takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve ardından Ahmet Arslan Köşesi’nin gezilmesi ile sona erdi.

Açılışa; Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve ailesi, Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçicek, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, çok sayıda kurum daire amirinin yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.