Kars’ta öğrenci servislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında öğrencilerin okula gidiş gelişlerde güvenli seyahat edebilmeleri için okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek, öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denetim ekipleri, şoförlerin ve araçların belgelerini de kontrol ederek okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretleri kontrol ediliyor. Polis ve jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği öğrenildi.