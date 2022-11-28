Kars’ta müşteri gibi geldiği telefon bayisine kulaklık almak istediğini söyleyen bir kişi 7 bin lira değerinde cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars’ta müşteri gibi geldiği telefon bayisine kulaklık almak istediğini söyleyen bir kişi 7 bin lira değerinde cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisine müşteri gibi gelen hırsız, işyeri sahibinden bluetooth kulaklık istedi. İşyeri sahibi Turan Sürmeli’nin verdiği kulaklığı bir müddet inceleyen şüpheli, daha sonra masa üzerinde bulunan telefonlara yöneldi. Telefonları tek tek inceleyen şüpheli, bir telefonu yan taraftaki rafa bıraktı. Bir müddet daha işyeri sahibini oyalayan şüpheli, işyeri sahibinin arkasını döndüğü anda cep telefonunu cebine koyarak işyerinden çıktı. O anlar işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Telefonun çalındığını anlayan işyeri sahibi Turan Sürmeli, emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anını anlatan işyeri sahibi Turan Sürmeli, “27 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’dan sonra gelen bir arkadaş, bluetooth kulaklık ile beni uğraştırdı. Daha sonra kulaklığa bakmak için uğraştı. USB kablo istedi. Benim telefonlarıma bakarken, birisini rafa bırakıyor. Oradan da cebine aktarıp gidiyor. Kendisinden şikayetçi oldum dedi.

İşyeri sahibi Sürmeli, çalınan telefonun piyasa değerinin 7 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan işyerinden telefon hırsızlığı ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi.