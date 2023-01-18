Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde Karslı muhtarlar bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde Karslı muhtarlar bilgilendirildi.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program slayt gösterisiyle devam etti.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer öncülüğünde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Aile Okulu Projesi’’ ile kuşaklar arasında fark edilmeden açılmış mesafelerin, aile içi iletişimindeki zayıflamaların, teknoloji bağımlılığı gibi yeni nesil sorunlarla toplumumuzun yapısının yozlaşmasının engellenmesidir. Aileyi güçlendirme ve aile değerlerini ihya etme amacıyla başlatılan projede aile içi iletişim, ahlaki gelişim, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, sağlıklı beslenme, bağımlılıklarla mücadele, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, ilk yardım, trafik bilgisi ve çevre bilinci gibi çok boyutlu ders paketleri aileler için hazırlanmıştır. Ailelere okul hizmeti sağlayan bu proje toplumla birlikte aile yapısını da güçlendirmesi açısından büyük öneme sahiptir.Tüm Türkiye’ de 1 milyon aileye ulaşma hedefiyle başlatılan proje, ülkemizde ve ilimizde hedeflenen sayının üzerinde aileye ulaşmıştır. Proje çerçevesinde ilimiz için belirlenen hedef 2022 yılı sonu itibarıyla 4 bin 100’dü. Eğitici eğitimleri alan 223 öğretmenimizle 319 kurs açılmış ve bu kurslarla 4 bin 778 velimize ulaşarak hedeflenen sayının üzerine çıkmış bulunmaktayız. Her geçen gün genişleyen projeye, İçişleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü neticesinde muhtarlar da dahil edilmiştir” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bildiğiniz gibi dünya genelinde olduğu gibi bizler de Covid-19 salgını yaşadık. Bu salgın, günlük yaşam tarzımızı da etkiledi, değiştirdi. Kaygılarımız arttı, karantina tedbirleri nedeniyle öğrencilerimiz de eğitimlerini uzaktan görmek zorunda kaldı. Öğrencilerimizin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi iletişim ve sorumluluğun azalması gibi ortaya çıkan sorunların aşılabilmesi için geçen yıl “Aile Okulu Projesi” başlatıldı. Bu projeye, ülkemizde 1 milyon aileye ulaşma hedefiyle başlandı. Projenin, etkin bir şekilde uygulanmasıyla ülkemizde ve ilimizde hedeflenen sayının üzerinde aileye ulaşılması sevindiricidir. Proje çerçevesinde ilimizde de 319 kurs açılmış ve bu kurslarla 4 bin 555 velimize ulaşmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Öksüz, “Aile Okulu Projesi, geleceğimiz olan çocuklarımız ile aileler başta olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren çok önemli bir projedir. Proje çerçevesinde kursiyerlere; sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel alan konularında 12 saatlik eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerin ardından trafik ve ilk yardım eğitimleri de verilecektir. Zaman içerisinde çerçevesi her geçen gün genişleyen projeye, İçişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde siz değerli muhtarlarımız da dahil edildi. Muhtarlık elbette demokrasimiz içinde çok önemli bir kurumdur. Sizler vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, halkımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görmektesiniz. Ayrıca hem milleti hem devleti temsil gibi önemli ve ayrıcalıklı bir görevi yürütmektesiniz. Bu nedenle bizler için çok değerli ve önemli bir konumdasınız. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında sizlere çok önemli bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Her zaman olduğu gibi bu projede de istediğimiz, arzu ettiğimiz başarıya ulaşabilmemiz için siz değerli muhtarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin yardımıyla da tüm velilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Sizlere verilecek eğitimlerle, ailelerle olan iletişiminizin daha da güçleneceğini ve projeye büyük katkılar sunacağınızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim programlarına katılan muhtarlara eğitim verildi. Programa, Vali Türker Öksüz, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Milli Eğrim müdür yardımcıları ve muhtarlar katıldı.