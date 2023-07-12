Kars’ta Vali Öksüz’ün muhtarlarla toplantıları sürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, düzenli olarak yaptığı muhtarlar toplantılarına devam ediyor.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Merkez Akbaba, Cumhuriyet, Çığırgan, Esenyazı, Güdeli, Arpaçay Carcı, Kakaç ve Selim Yukarı Kotanlı köylerinin muhtarları katıldı.

Toplantıda, muhtarlar başta su, yol olmak üzere köylerindeki taşocağı, hayvan içme suyu, mera ilgili sorunları dile getirdiler. Dile getirilen sorunların çözüm yolları konuşuldu.

Toplantıda ayrıca, köylerde yapılan eğitim, ulaşım ve sağlık yatırımları masaya yatırılırken, Öksüz, yapılan yatırımlara muhtarların sahip çıkmasını istedi.

Vali Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ile ilgili kurum amirleri katıldı.