Kars’ta polis Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar da neticesinde kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavına dışarıdan müdahale edileceği bilgisi alan polis, harekete geçti.

KOM ekiplerince daha sonra MTSK sınavının yapıldığı salona operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası yapılan aramada sınavda kullanılan 4 kulaklık, 3 kamera, 5 modem ve 3 ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili olarak organizatör Z.K. (36), Ş.D. (58) ve M.K. (30) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen, organizatör Z.K. Ş.D. ve M.K. hakkında 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun suçundan adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarımız etkin bir şekilde artarak devam edecektir” denildi.