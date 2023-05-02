Kars Fethiye Camii yanında bulunan Cumhuriyet Millet Kıraathanesi ve Kafeteryası düzenlenen törenle açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak Kars Belediyesi’ne devredilen Kars Millet Kıraathaneleri; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, 65.Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açılışı yapıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulunarak öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Millet Kıraathanesi ve Kafeteryası 200 metrekarelik alanda kütüphane ve kafe şeklinde haftanın her günü saat 08.00-22.00 saatleri arasında 100 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.