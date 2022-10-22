Kars’ta yolcu midibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kars’ta yolcu midibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’dan Kars’a seyir halindeki B.E.’nin kullandığı yolcu midibüsü ile Kars’tan Erzurum istikametine seyir hakindeki H.S.’nin kullandığı tır Karakurt bölgesinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu midibüsü yan yattı. Kazada midibüste ve bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza mahallini güvenlik altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrendi.

Öte yandan 14 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.