Kışın uzun ve zorlu geçtiği Kars’ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı. Meralara yayılan hayvanlar renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Türkiye’nin en önemli hayvancılık şehirlerinden birisi olan Kars’ın meralarında koyun, kuzu be büyükbaş hayvan sesleri yükseliyor. Bahar ayın ile birlikte yeşeren meralara yayılan hayvanlar, kameralara yansıdı.

Büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkararak otlatmaya başlayan hayvan yetiştiricileri, yağan yağmurlarla birlikte meraların tamamen yeşerdiğini belirtti.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meraların yolunu tutan hayvan yetiştiricileri, “Bu yıl havalar soğuk gidiyor, ona rağmen yağışlı havayla birlikte otlaklar yeşerdi. Hayvanlarımızı otlaklara çıkardık, böylece hem yem tasarrufu yapıyoruz. Hem de hayvanlarımızı dışarıda beslemiş oluyoruz. İnşallah yağan yağmurlarla birlikte ot bol olur, bizlerde rahat ederiz” dediler.

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte ahırlar beslenen hayvanlar meralarda yerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çıkarıldığı meralarda renkli görüntülüler ortaya çıkıyor.