Kars’ta zincir marketlerde fiyat denetimleri aralıksız sürüyor.

Kars’ta zincir marketlerde fiyat denetimleri aralıksız sürüyor.

Tüketicilerin korunması için Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini marketlerde denetim yapıyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuluyor.

Ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ise cezai işlem yapıyor.

Kars’ta ekiplerin zincir marketlerde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.