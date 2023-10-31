Kars’ta vatandaşların şikayetlerini dikkate alan yetkililer manavları denetledi.

Kars Valiliği bünyesinde kurulan ve Zabıta, Defterdarlık ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden oluşan denetim ekipleri bu kez kentteki manavları mercek altına aldı.

Son günlerde manavlarda meyve ve sebze fiyatların bir birini tutmadığı yönünde şikayetleri alan ekipler, harekete geçti.

Kentte bulunan manavlarda denetim gerçekleştiren ekipler,

fahiş fiyat artışları, fiyat farkı, ani fiyat değişimin önüne geçmek için sebze ve meyve fiyatlarını tek tek kontrol etti.

Eskilikleri görülen manavları uyarılırken, fahiş fiyatla satış yaptığı belirlenen manavlara ise cezai işlem uygulandı.

Valilik bünyesinde oluşturulan ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.