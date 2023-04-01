Kars’ta kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan tırlar, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.

Karayolu ekiplerince yapılan çalışmalarla karı temizlenen Kars-Digor-Iğdır karayolunda mahsur kalan tırlar, Doğubayazıt’a gitmek üzere yola çıktı. Tır sürücülerinin karayolları ekiplerince gece yapılan çalışmalarla kaldıkları yerden kurtarıldıkları öğrenildi.

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarla Kars-Digor-Iğdır, Kars-Göle-Ardahan ve Kars-Çıldır karayolunun karları tamamen temizlendi.