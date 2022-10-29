Kars’ta mahaller sıcak asfalta kavuşuyor, vatandaşların yüzü gülüyor.

Kars’ta mahaller sıcak asfalta kavuşuyor, vatandaşların yüzü gülüyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca yol çalışmaları havaların sıcak ve güneşli geçmesiyle tam hız devam ediyor. Belediye ana arterler dışında kalan mahalle ve sokak aralarında da yol çalışması yapıyor.

Belediye teknik ekipleri denetiminde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama Yol yapım çalışmaları Halitpaşa Mahallesi Bayram Tanrıverdi Caddesi’nde aşınma tabakası asfalt serim çalışmalarının yapılmasıyla tamamlandı. Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşanan Halitpaşa Mahallesi’nde yapılan sıcak asfalt yol vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar yol yapım çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan yol çalışmalarıyla ilgili Belediyeden yapılan açıklamada, “Gazi Kars’ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir” denildi.