Kars’ta kuyumculara yönelik vergi, muhasebe ve e-dönüşüm süreçleri semineri düzenlendi.

Kars’ta kuyumculara yönelik vergi, muhasebe ve e-dönüşüm süreçleri semineri düzenlendi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ve Kars Serbest Mali Müşavirler Odası (KARSSMMMO) işbirliği ile kentte faaliyet yürüten Kuyumculara yönelik Muhasebe, vergi ve E-Dönüşüm süreçleri semineri verildi.

Seminere; Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, SMMMO Başkanı Tuncay Akdeniz, Defterdar Bilgehan Alım ve Vergi Dairesi Müdürü İlyas Demir de katılım sağladı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Kars Serbest Mali Müşavirler Odası iş birliği ile düzenlenen seminerin açılış konuşmasını KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu yaptı.

Başkan Alibeyoğlu, “Kars’ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak üyelerin ve Kars ili mükelleflerinin ticaretlerini bilinçli ve daha disiplinli bir şekilde yürütmeleri için gayret sarf etmekteyiz. Kars SMMM Odası iş birliği ile SMMO uzmanları tarafından Kuyumculuk sektöründe faaliyet yürüten üyelerin Muhasebe, vergi ve E-Dönüşüm süreçlerinde meydana gelen yeniliklerden haberdar olmaları için bu seminerin düzenlenmesine karar verdik. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz seminerimize yoğun ilgi gösterdi. Katılımdan ve kuyumcu üyelerimizin ilgisinden son derece memnunuz. Talep olması dahilinde bu tarz eğitim ve seminerlere devam edeceğiz. Amacımız Kars ilinde ticaretin daha bilinçli ve mesleki ahlak kurallara uygun olarak gerçekleşmesidir” dedi.

Alibeyoğlu, katılımlarından dolayı Kars Defterdarı Bilgehan Alım’a ve Vergi Dairesi Müdürü İlyas Demir, SMMMO Başkanı Tuncay Akdeniz’e ve SMMMO uzmanlarına teşekkür etti.

Başkan Alibeyoğlu’nun ardında söz alan Kars SMMMO Başkanı Tuncay Akdeniz , “KARS SMMM Odası olarak mükelleflerin gelişmelerinin ve bilinçlenmelerini son derece önemsemekteyiz. Bilinçli bir ticaretin geri dönüşümü il geneline yayılmakta ve ilimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu tarz eğitim ve seminerlerin devamı için Kars SMMMO olarak her zaman hazırız ve her türlü işbirliğine açığız” diye konuştu.

Defterdarı Bilgehan Alım, bu tarz eğitim ve seminerlerin, ilin yatırımını, istihdamını ve ticaretini geliştirdiğini belirtti.

Alım, “Eğitimde alınan bilgilerin uygulamaya geçirilmesi her anlamda Kars iline değer katacaktır ve Kars ilinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kuyumculuk ile iştigal eden üyelere yönelik düzenlenen Muhasebe, Vergilendirme ve E- Dönüşüm Süreçleri eğitiminden son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Bu tarz eğitimlerin devam etmesini temenni ediyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KATSO Toplantı Salonu’nda Kars SMMMO uzmanları tarafından düzenlenen seminere Kars ilinde faaliyet gösteren kuyumcular yoğun ilgi gösterdi. Seminerde Kuyumculuk Muhasebesi, Vergilendirme ve E- Dönüşüm süreçleri konuları detaylı bir şekilde aktarıldı. Seminer soru cevaplarla sona erdi.