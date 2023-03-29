Kars’ta 59. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi’nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz yaptı.

Yılmaz, “Her yıl kütüphane haftası telaşı ocak ayından başlar mart ayının son haftasında zirveye ulaşır. Biz de bu yıl festival havasında bir kütüphane haftası planlıyorduk. Ancak işler planladığımız gibi gitmedi. O yüzden tatlı telaşımızı ve heyecanımızı bir kenara bıraktık” dedi.

Yılmaz, “Festival gibi bir kütüphane haftası planlamıştık. Fakat yaşadığımız felaketlerden sonra bakanlığımız kutlama etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu. Ancak kütüphaneler yaptıkları rutin etkinlikleri yine de yapma kararı aldılar. Biz de her yıl yaptığımız üzere en azından en çok ödünç alan okuyucularımıza ödüllerini vererek sembolik de olsa kütüphane haftası geleneklerimizi sürdürmek istedik. Çünkü medeni bir toplumun yolunun okumaktan geçtiğini biliyoruz. Toplumların başına felaketler gelir. Ancak felaketlerden ne şekilde etkileneceğiniz sizin eğitim düzeyinize göre değişir. Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile kütüphanemizin ev sahipliğinde düzenlediğimiz satranç turnuvalarına ek olarak bir de kütüphane haftası satranç turnuvası düzenledik. Turnuvalarda dereceye giren sporculara ödüllerini vereceğiz. Sevgili konuklar bildiğiniz gibi İslam Aleminin kutlu günlerini yani Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazan ayının başta Türk milleti olmak üzere İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası’nda çok kitap okuyanlara ve Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve İl Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz verdi.

Öte yandan Kütüphane Haftası dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacağı öğrenildi.