Kars’ta çeşitli nedenlerden dolayı kuruyan ağaçlar yenileriyle değiştiriliyor.

Kars’ın en güzel mahallelerinden birisi olan ve bir çok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Yusufpaşa Mahallesi Şehit Hulusi Aytekin Caddesi’nde bir çok ağacın kuruduğunu gören mahalle muhtarı Ferit Koç, durumu belediyeye bildirdi.

Muhtar Koç’un talebi üzerine harekete geçen Kars Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bölgeye gelerek önce kuruyan ağaçların sökümünü yaptı.

Ekipler daha sonra yanlarında getirdikleri yeni ağaçları sökülen ağaçların yerine dikerek can suyu verdi. Yetkililer, vatandaşlardan dikelen ağaçların bakımları yapmalarını ve belirli zamanlarda su vermelerini istedi.

Yusufpaşa Mahallesi Muhtarı Ferit Koç, belediye çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.