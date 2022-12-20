Kars’ta aç kalan kurtlar yol kenarına inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars’ta aç kalan kurtlar yol kenarına inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Berit Dağı sise büründü Berit Dağı sise büründü

Kars’ın Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için köy ve yol kenarlarına kadar gelmeye başladı. Sarıkamış’ta 2 kurt ve Arpaçay’da 1 kurt yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kurtların vatandaşları görünce bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.