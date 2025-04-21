Kars’ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunun isabet ettiği olay yerinden geçen greyder operatörü ağır yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Melikköyü’nde O,T., C.T., O,.T, ile S.Ç. arasında kız kaçırma mevzusu nedeniyle ilçe merkezinde tarafların karşılaşmasıyla kavga çıktı.

Önce sözlü olarak başlayan kavga daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, olay yerinden geçen Arpaçay Özel İdaresi greyder operatörü A.A.’ya kurşun isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Greyder operatörü A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silahlı kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.