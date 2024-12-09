Kars’ta düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen doğaseverleri bir araya getirdi.

Kars Valisi Ziya Polat ve onlarca doğaseverin katılımıyla Susuz Vadisi ve Susuz Şelalesi’nde Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Susuz ilçe merkezinden başlayan etkinlik, Susuz Şelalesi’nde son buldu.

“Tarih ve doğanın buluşma noktası”

Kars’ın zengin tarihini ve etkileyici doğal manzaralarını gözler önüne seren Susuz Kanyonu ve Şelalesi noktasından oluşan rota, eşsiz güzelliğiyle katılımcıları büyüledi.

“Doğa ve spor bir arada”

Kars Valisi Ziya Polat’ın girişimleriyle başlayan yürüyüş etkinliği, doğa sporlarını teşvik etmeyi ve bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, güvenli bir şekilde yürüyüş yaparken çevre koruma bilinci üzerine bilgilendirildi.

Kars’ın kültür ve doğa zenginliklerini bir arada sunan etkinlik, bölgenin tanıtımına da önemli katkı sundu. Kars’ta bu tür etkinliklerin aralıklarla yapılacağı öğrenildi.